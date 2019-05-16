في أولى 10 حلقات من "البرنسيسة بيسة": مي عزالدين ترث عمها

تدور أحداث مسلسل "البرنسيسة بيسة" في إطار كوميدي, حيث تجسّد مي عز الدين شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا, ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعىأنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.
تتبدل حياة "بيسة",وهي مي عز الدين, من عملها في أحدى فرق الأفراح الشعبية إلى ناظرة لمدرسة ترث قطعة من أرضها من عمها التي لا تعلم عنه شيء بسبب عمله في إيطاليا, وطمع كل من حولها في حقها في الميراث.
وتتوالى الأحداث بعد خروج جدتها "سكسكة" من السجن وهي
المسلسل من بطولة: مي عز الدين, بوسي, حجاج عبد العظيم, امير المصري, إيمان السيد, محمد أنور, أحمد فتحي, حسام داغر, ضياء الميرغني.
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