في 10 حلقات الأولى من "لأخر نفس".. لغز كبير وراء مقتل فتحي عبدالوهاب

تدور أحداث مسلسل "لأخر نفس" في إطار درامي مشوق, حيث تتعرض مهندسة والتي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز, لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطةوهو فتحي عبد الوهاب، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.

تتضمن أحداث ملخص ال 10 حلقات الأولى:

بتورط ظابط شرطة مقتول في أحداث غامضة, و تعرض ابنه وبنته وزوجته "سلمى" للعديد من المشكلات, بسبب تورطه في أعمال مشبوهة وعلاقته بجماعات إرهابية, و تجار أثار, و مخدرات.

تكتشف "سلمى" بعد وفاة زوجها"حازم" بأنه مفصول من الشرطة منذ فترة, و

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علاقتة بالعديد من الأشخاص المشبوهة, وتلجأ إلى معرفة ما كان يخفية زوجها عنها خلال فترة حياته, وتسعى لحل الألغاز التي تركها, وتمشي ورائها لإكتشاف الحقيقة, وتتعرض أختها "دينا" لحادث تفجير إرهابي, و لاكن لن تتعثر "سلمى" في السعي وراء حل اللغز.

المسلسل من بطولة: ياسمين عبد العزيز, فتحي عبد الوهاب, أحمد صلاح حسني, أحمد العوضي, هند عبد الحليم, مراد مكرم, محمد عز, حازم إيهاب, إيهاب فهمي.