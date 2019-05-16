شاهد..أنصار الحق تعلن مسؤوليتها عن التفجير الإرهابي في "لآخر نفس"

تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, " بهروب "سلمى" من البوليس بعدما جاء إلى المستشفى لسؤال أختها "دينا" على معلومات عن الحادث والإطمئنان عليها، فيما ظل "ياسر"، يؤنب نفسه على ما فعله من إنضمامه

لتنظيم بعيد عن الدين.

تدور أحداث الحلقة حول محاولة "أدهم" حل مع "سلمى" لغز التاريخ الموجود على السلسة التي تركها "حازم" كهدية لـ"سلمى" قبل قتله، وفي نفس الوقت أعلن التنظيم الإرهابي المعروف

بأسم "أنصار الحق" والذي ينتمي إليه "ياسر"، مسؤوليته عن الحادث الإرهابي.

تنتهي الحلقة العاشرة من مسلسل لأخر نفس, بذهاب "سلمى" إلی العين السخنة، في الفندق الذي إعتادت الذهاب إليه مع "حازم"، في محاولة العثور على الهاردات المتبقية وحل اللغز, وتكتشف أن "حازم" ترك لها، صورة مرسومة لها على قطعة من الجلد.