ملخص أول 10 حلقات من مسلسل ابن أصول

تتوالي الأحداث في مسلسل، ابن أصول، إذ يظهر بعد 10 حلقات من المسلسل، تعلق والدة هشام، التي تقوم بدورها الفنانة سوزان نجم، الشديد به وتغير عليه، وهو ما يدفع خالها شامل إلى تأجير أشخاص يظهرون لهشام دون ان يراهم أحد غيره، بعد نجاته من حادث، لتصويره بأنه لديه هلاوس، ولابد أن يتزوج.

وتجلب صولا له عروس تدعي رحمة ويتزوج منها، ويخفي عن الجميع زواجه من موظفة لديه في الشركة سرًا، وهي نعمة التي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر، ولكن يعلم شقيقه جمال بذلك، فيقوم بابتزازه وأخذ أموال منه كي لا يخبر صولا بزواجه السري.

وخلال الحلقات، بعد زواج هشام من رحمة، تطلب نعمة الطلاق منه وبالفعل يحدث ذلك، ولكنها بعدها تكتشف أنها حامل فلا تخبره، ويعلم هو بحمل زوجته الأخرى رحمة، وعندما يعلم بحمل نعمة، يعود إليها.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير