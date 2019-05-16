بالفيديو.. كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من نوجة بعد طلاقها في "هوجان"

تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل هوجان للفنان محمد إمام, بطلاق "هوجان" لـ "نوجة" بعد اكتشافة تعاونها مع "لطفي الحراق, وحورس" في سرقة محل ذهب, فتركها و ذهبليعمل بالحلال ببيع طماطم و بطاطس في أحد أسواق الخضار.
تدور أحداث الحلقة حول طلب لطفي الحراق الزواج من نوجة
تنتهي أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "هوجان" بمساعدة "كمال اللباد", واخلاء سبيله بعد تعديه بالضرب على أثنين من بياعين الخضار, ومطالبته بالعمل معه, وتغير حال "هوجان" للأفضل بتدريبة في أحدى صالات الألعاب الرياضية.
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