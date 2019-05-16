تتوالى الأحداث في مسلسل طلقة حظ، في إطار كوميدي، فمع مرور 10 حلقات، يسيطر الغموض حول مع ما يحدث مع عبد الصبور، فمنذ الحلقة الأولى، وجد نفسه متهما بجريمة قتل لم يرتكبها لشاب وفتاة، وتم حبسه على إثرها، ومعه صديقه عباس.
وخلال تواجده في الحبس، حاول شخص شنقه هو وعباس، إلا أنه مات،فتم اتهامه بقتله هو الآخر، وحكمت المحكمة عليه بالإعدام، ولكن مع تقديم دليل بأنه كان متزوج من السيدة اتي قُتلت، وقيل أنه قتلها بسبب خيانتها له، فتم تخفيف الحكم.
وحكمت المحكمة على عبد الصبور بسنة مع إيقاف التنفيذ وعلى عباس بـ 6 أشهر
وفي نهاية الحلقة العاشرة تقول السيدة التي تجسد دورها الفنانة إيمي، لصديقتها إنها لم تقوم بكل ذلك وتقتل صديقتها دون أن تستفيد ولابد أن توصل إلى الخزنة قبلهم.
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، محمد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.
كانت هذه تفاصيل خبر غموض وقتل وإعدام وخطف في أول 10 حلقات من طلقة حظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.