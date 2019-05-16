غموض وقتل وإعدام وخطف في أول 10 حلقات من طلقة حظ

تتوالى الأحداث في مسلسل طلقة حظ، في إطار كوميدي، فمع مرور 10 حلقات، يسيطر الغموض حول مع ما يحدث مع عبد الصبور، فمنذ الحلقة الأولى، وجد نفسه متهما بجريمة قتل لم يرتكبها لشاب وفتاة، وتم حبسه على إثرها، ومعه صديقه عباس.

وخلال تواجده في الحبس، حاول شخص شنقه هو وعباس، إلا أنه مات،

فتم اتهامه بقتله هو الآخر، وحكمت المحكمة عليه بالإعدام، ولكن مع تقديم دليل بأنه كان متزوج من السيدة اتي قُتلت، وقيل أنه قتلها بسبب خيانتها له، فتم تخفيف الحكم.

وحكمت المحكمة على عبد الصبور بسنة مع إيقاف التنفيذ وعلى عباس بـ 6 أشهر

مع إيقاف التنفيذ، وأثناء خروجهما وترحيلهم يتم خطفهما من قبل بدو، يريدون قطع يد عبد الصبور، لأن بصماته هي التي ستفتح خزنة موجودة في سويسرا.

وفي نهاية الحلقة العاشرة تقول السيدة التي تجسد دورها الفنانة إيمي، لصديقتها إنها لم تقوم بكل ذلك وتقتل صديقتها دون أن تستفيد ولابد أن توصل إلى الخزنة قبلهم.

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والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، محمد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.