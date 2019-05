كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبكة NBC تجدد مسلسل This Is Us لثلاثة مواسم الـ 4 و 5 و 6 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شبكة NBC عن عرض مسلسلها التليفزيونى This Is Us للموسم الرابع 2019-20، والخامس في 2020-21 ، والسادس في موسم 2021-22، وكان قد صرح المنتج دان فوجلمان إن الموسم الثالث كان بمثابة نقطة المنتصف للدراما، يبدو أن تجديد ثلاثة مواسم يعزز هذه الفكرة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale". وتضم قائمة ممثلين المسلسل كل من ميلو فينتيميليا، ماندي مور، جاستن هارتلي، كريسي ميتز، ستيرلنج ك. براون، سوزان كيليتشى واتسون، كريس سوليفان، ايريس بيكر، فيث هيرمان، والعمل عبارة عن سلسلة دراما تتبع عائلة بيرسون على مر العقود من الآباء جاك وريبيكا في الثمانينيات إلى أطفالهم كيفن، كيت وراندال كما يبحثون عن الحب والوفاء في يومنا هذا.

