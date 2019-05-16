كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام بعد 10 حلقات من "هوجان" يشوق جمهوره بهذه الرسالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد الفنان محمد إمام، تشويق جمهوره ومتابعيه بعد انتهاء العشر حلقات الأولى من مسلسله "هوجان" الذي يذاع عبر شبكة قنوات الحياة، فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، ضمن سباق دراما رمضان.

وشارك "إمام" صورة من أحدلث المسلسل، صحبها بتعليق: "اللى فات كوم واللى جاى كوم تانى خالص".

مسلسل "هوجان" إنتاج شركة سنيرجى، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبرى، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد.

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ويحقق مسلسل "هوجان" نجاحا كبيرا بعد عرض 10 حلقات من أحداثه والتى امتزجت بكوميديا الفنان كريم محمود عبد العزيز، ومشاهد أكشن تم تصويرها بدقة شديدة حازت على إعجاب المشاهدين.

وقال إمام عن الفنانة أسماء أبو اليزيد: ""غول تمثيل.. كاريزما نادرة.. من أحلى الحاجات فى مسلسل هوجان.. بستمتع جداً وأنا بشتغل معاها.. هتبقى من أهم الممثلات اللى جم فى مصر.. نوجا أسماء أبو اليزيد".