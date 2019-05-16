شاهد..سمية الخشاب: احمد سعد لا يستطيع الرد على ريم البارودي لأنها “ماسكة عليها حاجات”!

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 03:56 صباحاً - أكدت الفنانة سمية الخشاب ان احمد سعد طلقها غيابيا بعد ان رفعت عليه قضية وخاف ان تقدم ضده مستندات تأذيه, حسب قولها.

كما كشفت سمية الخشاب أنها جمعتها جلسة مع أحمد سعد عند أحد أصدقائه لتسوية النزاعات بينهما، وذلك قبل 4 أيام من تسجيله حلقته مع برنامج “شيخ الحارة”، وبعدما وقع على العقد وانتهى الأمر، كان يريدها أن تعود إليه مجدداً أمام المتواجدين ولكنها رفضت.

واعتذرت سمية الخشاب ان تتكلم بخصوصياتها على الملأ وقالت “انا طول عمري ما حد يعرف عني حاجة على شان ان بشوف الفنان حياته الخاصة ملك ليه واتجوزت واتطلقت اكثر من مرة من ناس محترمين جدا ما حد اتكلم عني وحش وكلهم ناس محترمين وخلصنا بهدوء وبالمعروف “.

وتابعت “لكن احمد سعد عايز يتكلم ويطلع في برامج وانا عايزة اسأل سؤال ريم لما طلعت وقالت ما في الخمر عنه ليه ما طلع رد عليها مع انها كانت تغلط فيا ما طلعتش ردت كرامة مراتك ليه”.

واضافت سمية “ما كانش يقدر يطلع يرد على شان في حاجات ماسكاها عليه”.