احلام تهنىء اصالة… وتطلب منها ان تسامحها!

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 03:56 صباحاً - حرصت الفنانة الإمارتية أحلام، على تهنئة الفنانة السورية أصالة بعيد ميلادها بتغريدة عبر حسابها الشخصي على “تويتر”.

وقالت أحلام، في تغريدتها:” من كل قلبي كل عام وأنتي بخير، ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك، كل عام وأنتي أختي مهما حصل بينا أنا من قلبي أحبك، وسامحتك وأنتي سامحيني”.

بدورها ردت اصالة على معايدة احلام: “شكراً ياحلومه على معايدتك

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