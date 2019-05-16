والدة حلا الترك توجه تهنئة خاصة لابنتها في عيد ميلادها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
وجهت السيدة منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، تهنئة خاصة لابنتها، بمناسبة عيد ميلادها، والذي يوافق يوم 15 مايو.
والدة حلا نشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقالت في تهنئتها لها: “كل عام وأنتي بألف خير يا حبيبة ماما والله يوفقك في كل خطوة بتخطيها ويبعد عنك كل شيء مكروه يارب ويرضى عليكي وينور طريقك”.
والفنانة البحرينية حلا الترك من مواليد 15 مايو عام 2002، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 17 عاما.
وكانت حلا الترك قد انتقلت للعيش مع والدتها، بعد أن قضت المحكمة بأحقيتها في حضانة أولادها الثلاثة “حلا - محمد – عبدالله” من طليقها المنتج البحريني محمد الترك، وذلك بعد خلافات قضائية وتصريحات نارية متبادلة بين الطرفين في وسائل الإعلام.
يذكر أن الفنانة دنيا بطمة كشفت مؤخرا إن ابنة زوجها محمد الترك، الفنانة حلا الترك، تطالبه بالعودة لوالدتها، لافتة إلى أن حلا تتحدث في هذا الأمر مع والدها عبر الهاتف.
الفنانة المغربية سخرت من رغبة حلا في عودة والديها لبعضهما، بقولها إنه على حلا الحضور للقاء والدها أولاً قبل أن تطالبه بالعودة إلى والدتها.
واعتبرت دنيا أن رغبة حلا مجرد أحلام وطموحات، لافتة إلى أنه لا يمكن التعليق على كلام الصغار وأن لا أحد يعلم ما في الغيب.
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