مروان خوري يتلقى هدية مميزة من أحلام.. شاهدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

تلقى الفنان اللبناني مروان خوي هدية مميزة من النجمة الإماراتية أحلام، كتهنئة من الأخيرة على نجاح برنامج «الزمن الجميل» الذي شارك خوري في لجنة التحكيم الخاصة به إلى جانب أنغام، وأسماء لمنور.

مروان نشر صوراً للهدية، وهي عبارة عن باقة مميزة من الورود وعطر، وارفقتهم بكارت، كتبت فيه النجمة الملقبة بـ«الملكة»: «إلى كل القصايد والألحان، إلى الكبير مروان خوري، إلى الفنان الشامل في زمنا الجميل مروان خوري.. أحلام الشامسي».

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وفي تعليق على الصور، كتب خوري: «باقة مميزة من نجمة استثنائية وكبيرة في الحلقة الأخيرة من الزمن الجميل مع وعد بعمل مشترك جديد انشاءالله».

يُذكر أن مروان خوري يشارك في المارثون الرمضاني الحالي من خلال غناء شارة مسلسل «أنتي مين»، والأغنية بعنوان «أنا بصراحة» من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، والمسلسل من تأليف وبطولة كارين رزق الله، عمار شلق، وإخراج إيلي حبيب.

من ناحية أخرى، شارك مروان خوري مؤخراً، النجم الإماراتي حسين الجسمي في تقديم ديو غنائي بعنوان «دقوا عالخشب»، من كلمات مروان خوري وعلى الخوار وألحان مروان خوري، وتوزيع دانى خوري ومحمود عيد.