شقيقة المخرج محمد سامي إحدى نجمات «ولد الغلابة».. فمن تكون؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك المخرج المصري محمد سامي، في السباق الرمضاني بمسلسل “ولد الغلابة”، والذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد السقا.

وقدمت الفنانة الشابة ريم سامي، شقيقة محمد سامي، في العمل دور “قمر”، وهي شقيقة أحمد السقا، ضمن أحدات المسلسل.

وقالت ريم سامي، عن المسلسل إنها سيعدة بخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى بمسلسل “ولد الغلابة”، مع الفنان أحمد السقا.

وأضافت خلال لقائها في قناة “الغد”، أنها شعرت بمتعة كبيرة بالعمل معه واستفادت منه كثيرًا، مؤكدة أن أحمد السقا، قدم لها العديد من النصائح خلال تصوير المسلسل.

وتابعت، أننا بدأنا تدريبات اللهجة الصعيدية للتغلب على مصاعب شخصية “قمر” بالمسلسل قبل بدء التصوير بـ3 أسابيع تحت إشراف عبدالنبي الهواري، لافتة إلى أن كواليس مسلسل ولد الغلابة ممتعة وشيقة.

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وأوضحت أنها ستختار أدوارها بعناية بغض النظر عن تواجدها أو انتشارها.

وانتهى دور “قمر”، في المسلسل بعد اكتشاف أشقائها زواجها السري بتاجر مخدرات فقام شقيقها الاوسط بقتلها.

”ولد الغلابة”، تدور قصته حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.

المسلسل من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.