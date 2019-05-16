يسرا اللوزي تكشف سر لجوئها لطبيب نفسي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، سر زيارتها لطبيب نفسي خلال السنوات الأخيرة.

يسرا اللوزي، قالت خلال لقائها في برنامج «رسائل»، مع الإعلامية جيهان عبدالله، والمذاع عبر إذاعة «نجوم إف إم»، إنها تعيش حالة نفسية صعبة بسبب عملها في التمثيل.

وأضافت، أنها زارت الطبيب النفسي أكثر من مرة، و أن المشكلة الأساسية عند الممثل ليست الدخول والخروج من الشخصية، لكن التوتر الشديد الذي يترافق مع العمل بسبب ساعات التصوير.

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وتابعت: «مش عارفة يومك ماشي إزاي، أنا مش عارفة بكرا هشوف بنتي ولا لأ، ولا هروح بيتي أمتى، وده موتر جدا واخدت كذا سنة علشان أتعود إني نازلة من بيتي ومش عارفة راجعة أمتى».

يسرا اللوزي، تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل «كلبش3»، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال، وآخرين.

كما تشارك في مسلسل “قمر هادي”، مع الفنان هاني سلامة، أما في السينما فتشارك الفنان عمرو سعد، في بطولة فيلم «تصفية حساب»، ولكن الجميع انشغل بأعماله الرمضانية خلال الوقت الحالي.