داليا البحيري تكشف عن أصعب لحظات حياتها ووفاة ابنتها الأولى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن العديد من أسرارها الشخصية وأكثر الأشياء التي تعرضت لها في حياتها.

وقالت خلال لقائه في برنامج «دراما شخصية»، مع المذيعة إيناس الشواف، والمعروض عبر إذاعة «إنرجي»، والذي يدور حول تحويل الفنان حياته لشخصية لعمل فني: «ساعات بألعب دور الشريرة في الحياة لما بزعق لبنتي بس بزعل من نفسي جدًا.. وشخصيتي أتطورت كتير بمرور الأحداث في حياتي».

وأضافت: «في “ماستر سينز”، كتير في حياتي منها وفاة بنتي الأولى “خديجة”.. ووفاة فريد والد بنتي قسمت.. ولما قولت لـقمست إن والدها أتوفى.. ويوم ما قابلت زوجي حسن.. وكمان علاقة الحب اللي بقت بين قسمت وحسن بعتبرها ماستر سين».

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وتابعت: «نفسي أحذف مشاهد كتير من حياتي.. وربنا مدينا مونتير طبيعي وهو نعمة النسيان اللي بتخلينا نشيل المواقف السيئة من الذاكرة عشان نقدر نكمل ونعيش لكن برغم أي مواقف أو مشاكل مرّت عليا عندي رضا كامل بحياتي».

أما عن أكثر المواقف الكوميدية في حياتها فأكدت أنها عندما تقوم بالمذاكرة لابنتها قسمت عربي ودراسات، أما عن المواقف الدرامية فتكون في الأزمات أو عند فقد شخص عزيز عليها.

يذكر أن فكرة البرنامج، تدور حول تحويل حياة الفنان إلى عمل درامي يحكي تفاصيله من خلال الأحداث التي تعرض لها.