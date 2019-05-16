رانيا يوسف: مذيعة شهيرة على علاقة بطليقي هي سبب أزمة الفستان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، تفاصيل جديدة حول فستانها المثير للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت خلال لقائها في برنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، إن هناك مذيعة متقدمة بالعمر وراء إثارة الكثير من الجدل حول فستانها سواء في نقابة الممثلين أو في الأوساط السينمائية.

وأضافت، أن هذه المذيعة كانت على علاقة بطليقها محمد مختار، وأرادت تقوية علاقة الصداقة مع زوجته عن طريق الإساءة إليها والتسبب في هجوم الكثير من زملائها عليها، ورفضت الإدلاء باسمها رغم إلحاح بسمة وهبة.

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وأوضحت، أن تلك المذيعة كانت تريد رؤيتها خلف القضبان هي وصديقتها الفنانة.

وأشادت رانيا يوسف، بموقف الفنانة إلهام شاهين الداعم لها خلال أزمة الفستان الشهيرة، قائلة: «إلهام شاهين وقفت معايا وقفة بـ 1000 راجل، سواء في النقابة أو في الصحافة أو أمام زملائي، وحاربت من أجلى حربًا غير طبيعية».

من ناحية أخرى، كشفت رانيا يوسف، سر اعتذارها عن المشاركة بأحد المسلسلات بمجرد علمها بانضمام الفنانة زينة للمسلسل بديلة للفنانة غادة عادل، مؤكدة أنها فقدت الثقة في زينة بعد مشاركتهما في مسلسل «أرض النعام».

وأضافت، عندما اعتذرت الفنانة روبي عن عدم التصوير نظراً لحملها، لجأ المنتج إلى زينة لتحل محلها، وكان التصوير قد بدأ بالفعل منذ ثلاثة أشهر، وبقي عشرون يوما فقط على شهر رمضان، فاستغلت زينة الموقف وضغط الوقت، واشترطت وجود اسمها في المقدمة في تتر المسلسل.