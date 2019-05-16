ملك قورة تؤدي العمرة مع والدها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ملك قورة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بصحبة والدها رجل الأعمال الشهير.

ملك شاركت جمهورها في صورة لها مع والدها من الحركم المكي عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «في مكة مع بابايا ربنا يكتبها للجميع رمضان كريم».

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الصورة التي نشرتها الفنانة الشابة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها، حيث ظهرت ملك وهي ترتدي الحجاب، وتمنى لها الجمهور عمرة مقبولة.

ملك قورة تنافس في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «سوبر ميرو»، والذي يقوم ببطولته الفنانة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني وسلوى خطاب.

يذكر أن الفنانة المصرية ملك قورة كانت قد نافست في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع» مع الفنان كريم فهمي، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، محمد عادل، ودينا فؤاد.

ملك قورة هي ابنة رجل الأعمال محمد قورة، والذي ظل متزوجا لأعوام من الفنانة منى عبدالغني، وانفصل عنها منذ فترة، وتكتمت منى عبدالغني على أسباب الانفصال، وترددت عدد من الأنباء أن خلافا نشب بينها وبين ملك قورة هو سبب الانفصال.