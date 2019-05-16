سمية الخشاب تفجر مفاجأة: أحمد سعد حاول قتلي وسبب لي عاهة مستديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فتحت الفنانة المصرية سمية الخشاب النار على زوجها السابق الفنان أحمد سعد، وكشفت عن المزيد من اسرار حياتهما الزوجية معا.

سمية قالت إنها لم تكن تود أن تكون في هذا الموقف، وكانت ترفض أن تتحدث عن حياتها مع سعد، ولكنه اضطرها لذلك بعد أن شوه صورتها أمام الجمهور، واتهمها بسرقته.

سمية أكدت أنها حاولت طوال عامين أن تعيش حياة سعيدة مع زوجها، ولكنها كانت تعيسة للغاية، واكتشفت مع الوقت أن زوجها ليس طبيعيا، وأن لديه مشاكل كثيرة.

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الفنانة المصرية قالت إنها دخلت المستشفى بسبب احمد سعد، حيث اعتدى عليها، وسبب لها الضرر، وتم التخلص من «الطحال»، بسبب ضربه لها.

سمية قالت إن أحمد سعد كان من المفترض أن يكون في السجن، حيث ضربها في ظهرها وسبب لها نزيف، وعندما نقلت للعناية المركزة أبلغت الطبيب المعالج أن زوجها هو السبب، فأمر باستئصال الطحال، ولكنها قررت بعد ذلك أن تستر عليه.

سمية لم تنكر، خلال برنامج «شيخ الحارة»، أنها فضلت أن تعيش في تعاسة مع احمد سعد بدلا من أن تدخله السجن حتى لا تشمت بها الفنانة ريم البارودي.

وشددت سيمة الخشاب على أن أحمد سعد كان يعاني من ظروف صعبة وكان يحتاج من يقف بجانبه وهو نفس الامر الذي كشفت عنه طليقته ريم البارودي، بأنه يحتاج من يدعمه نفسيا.

كان سعد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتثبت الوثيقة أنه طلقها رسميا على يد المأذون بعد هذا التاريخ بيومين.