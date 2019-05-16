شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية مسلسل هوجان "كسبنا إيه" تقترب من 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية " كسبنا إيه"، للمطرب الشعبى رضا البحراوي "ما يقارب من 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" ، والأغنية من كلمات محمد عنتر، وألحان شوقى صقر، وتوزيع مانو-شيكا، ومونتاج عمرو عاكف، وهى أغنية تتر مسلسل هوجان من بطولة الفنان محمد إمام.
مسلسل "هوجان" من تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.
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