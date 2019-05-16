الفنانة زهرة عرفات تكشف تفاصيل مؤثرة حول وفاة زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة البحرينية زهرة عرفات تفاصيل مؤثرة حول وفاة زوجها السابق ووالد أبنائها.

زهرة قالت إن زوجها السابق هو الوحيد الذي وقف إلى جانبها فنياً ودعمها، وذلك بعدما رفض والديها دخولها الفن، لكنه قال إنها زوجته وهو موافق على دخولها المجال الفني.

الفنانة البحرينية قالت إنها بعد ذلك انفصلت عن زوجها، لكنه ظل يدعمها في مشوارها الفني، من خلال اتصاله بها للاطمئنان عليها وعلى أولاده.

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وعن كيفية تلقيها لخبر وفاته، قالت إنه اختفى لعدة أيام، وهو ما أشعرها بالخوف، لافتة إلى أنها علمت بوفاته قبل أول عرض مسرحي لها بأيام.

وأضافت أنها تلقت اتصالا من المختصين لتذهب وتتأكد من أن جثة المتوفى هو زوجها وبعد أن تأكدت وأخذت شهادة الوفاة، لم تستطع تمالك دموعها ودخلت في نوبة بكا شديدة.

يذكر أن الفنانة البحرينية زهرة عرفات تزوجت مرتين، كانت الأولى من رجل بحريني وهو والد أبنائها «محمد» و«وفاء» وهو متوفي، وتزوجت بعده من رجل عُماني وأنجبت منه ابنها «عبد الله»، ثم انفصلت عنه.