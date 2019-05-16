ريهام أيمن تحتفل بعيد زواجها برسالة رومانسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة ريهام أيمن، بعيد زواجها الرابع على الفنان المصري شريف رمزي، برسالة رومانسية عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وقالت في رسالتها: “4 سنوات من النعيم الزوجي 15.5.15 عيد زواجنا، ذكرى سعيدة بحب حياتي، أعز أصدقائي، صديقي الحميم وأكبر مشجع”.

وأضافت: “لن أكون قادرًا على وضع كلمات تقصدها بالضبط، لكنك كل شيء صليت من أجله وأكثر، سأحبك إلى الأبد وسأختارك دائمًا لا أستطيع الانتظار لمزيد من الذكريات المذهلة!”.

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في الوقت نفسه حرص الفنان شريف رمزي، على الاحتفال بعيد زواجه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلًا: “عيد زواج رابع سعيد يا حبيبي أنا أحبك كثيرا ، وأنا سعيد جدًا ولحسن الحظ أنك في حياتي وستظل دائمًا إلى الأبد”.

وحصدت تدوينتهما على العديد من تعليقات متابعيهما والذين تمنوا لهما حياة زوجية سعيدة.

يُذكر أن شريف رمزي تزوج من ريهام أيمن عام 2015 بعد قصة حب جمعتهما في كواليس مسلسل «العراف»، وهي الزوجة الثانية في حياة شريف، الذي سبق وتزوج من منة ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، والتي انفصل عنها عام 2011.