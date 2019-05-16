عمرو سعد يستعيد ذكرياته مع والده بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان عمرو سعد، ذكرياته مع والده الراحل، مؤكدًا أنه مهم جدًا بالنسبة له وكان تأثيره في حياته أكبر.

وقال خلال لقائه في برنامج “عائشة شو”، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنه يحلم به في أوقات كثيرة وكان أخرها بشرى كبيرة منه قال فيها: متخافش أنت هتطلع، وفهمت منه أنا سأخرج من أزمتي أو سأطلع لمكان أخر.

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وأضاف، أبويا لي معه تجربة خاصة لأنني كنت مرافقه خلال فترة مرضه، بالإضافة إلى أنه كان شخصية طيبة جدًا وأتذكر قراءته للقرآن وصوت حكايته عن الريف والصعيد وصوت الراديو إلى جانبه.

وأكد أنه من شدة حبه لوالده، ينظر إلى أولاده ويقول له قولي أنا بحبك يا بابا، ولم أكن مدرك لمشاعر والدي سوى بعد أن أنجبت أطفالي وأدركت قيمة مشاعر الأبوة وكنت أتمنى أن يكون موجودًا وكان نفسي يرى نجاحي ويرتاح من الشقاء الذي شاهده في حياته.

وكشف عمرو سعد، خلال الحلقة أنه يرفض إعلان انتمائه الكروي، وذلك بسبب حالة التعصب الموجودة الآن، وأكتفى بتشجيع المصريين المحترفين بالخارج، والمنتخب المصري.