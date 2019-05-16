فيفي عبده بعد مقلب رامز جلال: روحت فيفي ورجعت عبده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة المصرية فيفي عبده، لتكشف سر غيابها عن متابعيها طوال هذه الفترة.

فيفي عبده، قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، إنها متعبة هذه الفترة لانشغالها في تصوير مسلسلها “مملكة الغجر” الذي تنافس به في السباق الرمضاني 2019.

كما علقت على وقوعها ضحية لرامز جلال في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، وما حدث لها خلال الحلقة من إزالة حاجبيها وماكياجها بالكامل بفعل فقرة المياة في البرنامج قائلة: «روحت البرنامج فيفي عبده وطلعت منه عبده».

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وأكدت أنها من قبل قالت أكثر من مرة إنها ترسم حاجبيها كي يظهران بشكل جيد ولا تخف هذا الأمر.

وكانت فيفي عبده، قد فقدت القدرة على الحركة في البرنامج بعد رؤيتها غوريلا رامز جلال، وبعدها لقتنه علقة ساخنة، وتم استدعاء فريق طبي لها في كواليس البرنامج للاطمئنان على صحتها وهي عادة البرنامج خلال هذا العام مع النجوم الكبار في السن.

يذكر أن مسلسل “مملكة الغجر”، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم فيفي عبده وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.