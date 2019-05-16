سعد الصغير ردا على هجوم إبراهيم سعيد عليه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد الفنان سعد الصغير، حيث وصفه بأنه يرقص مثل النساء، وذلك خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة” مع الإعلامية بسمة وهبة.

سعد الصغير رد على هجوم إبراهيم سعيد، بتأكيده أنه ينتقم منه بسبب برنامج مقالب جديد اسمه “من غير زعل”، حيث قال: ” مليش علاقة بيه خالص، وسبب هجومه غضبه من وقت برنامج من غير زعل”.

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سعد أضاف، في تصريحاته لبوابة “فيتو”، أنق قال له خلال البرنامج “انت سُكَرِي وبتاع بنات فاكر لما اضّربت في الكباريهات، وعلشان عايرته لما ساب زوجته وأولاده من غير فلوس”، مؤكدا أن هذا الحديث كان في إطار كوميدي بغرض استفزازه.

الفنان المصري تابع: ” مينفعش أرد عليه. معروف مين إبراهيم سعيد، ومين سعد الصغير، وربنا يسهله إحنا في أيام مفترجة”.

وكان اللاعب السابق إبراهيم سعيد، قد قال خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة” إنه يعتبر رقصه في برنامج “الرقص مع النجوم” رقص راقي، ولكنه لا يمكن أن يرقص مثل سعد الصغير الذي وصفه بأنه يرقص مثل النساء.