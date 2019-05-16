خطأ طبي تسبب في عاهة مستديمة لمحمد ممدوح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من إشادة الجميع بأدائه في أعماله الرمضانية التي تعرض حاليا، إلا أن عدد من جمهور الفنان المصري محمد ممدوح، الشهير بـ “تايسون”، وجهوا إليه الانتقادات لعدم وضوح مخارج ألفاظه.

الفنان المصري قرر الاستجابة لانتقادات جمهوره، وبدأ رحلة علاج لحل مشكلة مخارج الألفاظ، وكشف هذا الأمر صديقه الفنان خالد كمال.

الفنان المصري كشف سرا عن سبب عدم وضوح مخارج ألفاظه، مؤكدا أن ذلك ليس بسبب السمنة كما يعتقد البعض، ولكن بسبب خطأ طبي تعرض له في طفولته.

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ممدوح قال إنه يعاني من هذه المشكلة منذ الصغر، مشيرا إلى أنه تعرض لمشكلة صحية في طفولته، وتم توصيف العلاج الخطأ من قبل أحد الأطباء المعالجين له خلال مراحل حياته الأولى هي التي سببت له مشكلة في النطق.

الفنان المصري اعتذر لجمهوره، وعبر عن حزنه الشديد لانزعاجهم من نطقه، مؤكداً أنه يعمل على حل تلك المشكلة، من خلال استشارة عدد من الأطباء المختصين، لافتا إلى إن العلاج قد يتطلب بعض الوقت لأنها مشكلة ليست جديدة، ووعد جمهوره أنه سيعمل على إيجاد حلا لمشكلته حتى لو تطلب الأمر خضوعه لعمليات جراحية.

يذكر أن الفنان محمد ممدوح يشارك في السباق الرمضاني بمسلسلين هما “قابيل”، ويشاركه بطولته الفنان محمد فراج، والفنانة أمينة خليل”، ومسلسل “ولد الغلابة” بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار.