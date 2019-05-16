أحمد السقا يشعل النار في جسد محمد ممدوح في «ولد الغلابة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل “ولد الغلابة”، مفاجأة كبيرة، والتي تمثلت في تدبير (عيسى)، أحمد السقا، للخطة التي اتفق عليها مع (فرح) مى عمر، لقتل زوجها (عزت) هادى الجيار، و(ضاحى) محمد ممدوح.

واستمع عزت وضاحى للخطة التي يدبرها الثنائى عن طريق آلة التجسس التي وضعها الأول في سيارة فرح، وعندما انتهت المقابلة بين عيسى وفرح عادت إلى المنزل لتجد زوجها يجلس مع زوجته الأولى، وطلب منها أن تضع هاتفه في الشحن.

وأمسكت فرح بهاتف عزت، وأرسلت الرسالة المتفق عليها في الخطة إلى ضاحى، ثم تحدث ضاحى مع عزت هاتفيًا، وقال له إن الرسالة وصلت له، ليتحرك ضاحى إلى المجزر ويقابل عيسى هناك.

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وأمسك عزت بزوجته وذهب بها إلى المجزر برفقة السائق عبد القادر، حتى يقتلها أمام عيسى، كما استطاع رجال ضاحى الامساك بعيسى حتى يتاح الفرصة لضاحى لقتله.

وفاجأ عيسى، ضاحى بضرب أحد رجاله وأمسك بسلاحه وأطلق النيران عليهم، وقتلت فرح زوجها عزت بالرصاص، ثم انفرد عيسى بضاحى ولقنه علقة ساخنة.

واختتمت أحداث الحلقة العاشرة بإشعال عيسى النيران في جسد ضاحى، قائلًا له: “واادى وعد ولد الغلابة”.