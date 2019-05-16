نقل هيثم محمد للمستشفى وإصابته بمرض خطير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقل الفنان المصري هيثم محمد إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

الفنان شريف إدريس كشف أن الفنان هيثم محمد كان خضع لعملية الزائدة اليوم الأربعاء، ولكن أضطر الأطباء لوقف العملية بعدما اكتشفوا انه يعاني من مشاكل في الكبد.

شريف دعا بالشفاء العاجل للفنان هيثم محمد، وقال إنه تعرض لأزمة صحية شديدة ويتواجد بالمستشفى، وطلب من كل جمهوره الدعاء له، وانهالت التعليقات التي تدعو لهيثم محمد بالشفاء.

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هيثم محمد انتشرت شائعة وفاته في شهر أكتوبر الماضي، واستنكر الفنان مروجي هذه الشائعات، مؤكدا أن الأمر سبب أزمة كبيرة لوالدته وأهله.

وقال هيثم: “استيقظت اليوم من النوم، وفوجئت بخبر وفاتي منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا حي أرزق، وما أغضبني هو إصابة والدتي بالانهيار بعدما علمت بخبر وفاتي، ولم تستوعب ما حدث وهي تحدثني في الهاتف».

وكان هيثم محمد احتفل بزواجه من وفاء قمر في 20 إبريل 2017، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وحضر الاحتفال عدد من أصدقائه في الوسط الفني.

واستقبل هيثم محمد وزوجته وفاء قمر مولودهما الأول منذ أسابيع، حيث نشر هيثم صورة له من داخل المستشفى، وهو مع الفريق الطبي بعد خروج زوجته من العمليات.