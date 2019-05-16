“ديو” جاستين بيبر وإيد شيران الأعلى مشاهدة على “يوتيوب”

متابعة بتجـــــــــرد: حققت أغنية I Don’t Care التي طرحها النجم العالمي جاستين بيبر على طريقة الديو بمشاركة النجم إيد شيران رقمًا قياسيًا عبر موقع “يوتيوب” الشهير. وتخطت الأغنية الـ40 مليون مشاهدة في مجموع المشاهدات التي حصدها الفيديو الخاص بها عبر قناتي كل من بيبر وشيران. تجدر الإشارة إلى أن فيديو الأغنية صدر بنسختين الأولى عبر قناة “جاستين بيبر” والثانية عبر القناة الخاصة بـ”إيد شيران” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. لمشاهدة فيديو الأغنية:

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