“ولد الغلابة” يواصل تصدّره وهذا ما قاله أحمد السقا

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل مسلسل “ولد الغلابة” للنجم المصري أحمد السقا تصدّره السباق الدرامي لشهر رمضان هذا العام، وذلك منذ انطلاق عرضه عربيًا.

ويحتلّ اسم المسلسل “ولد الغلابة” المرتبة الأولى ضمن قائمة العبارات الأكثر تداولًا (Trends) في مصر وعدد كبير من البلدان العربية عبر موقع “تويتر” الشهير عالميًا.

من جانبه أعرب السقا عن سعادته بنجاح العمل وعبر حسابه على موقع “تويتر” كتب: “اللهم لك الحمد ولد الغلابة”.

يجسد أحمد السقا في المسلسل دور رجل صعيدي يعاني من الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية كسائق تاكسي في الليل، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.

مسلسل “ولد الغلابة” يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار وهو من تأليف أيمن سلامة وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي.