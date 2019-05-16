تامر حسني في أوبرا دبي.. نجم أهم مسارح الإمارات

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم المصري تامر حسني للاحتفال بعيد الفطر المبارك في دولة الإمارات المتحدة، حيث يطل على جمهوره على مسرح دار أوبرا دبي، مساء الخميس 6 يونيو المقبل.
ويعود تامر إلى جمهوره في الخليج عقب النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى آخر حفلاته في السعودية منتصف أبريل المنصرم، كما يطل هذه المرة على أحد أعرق مسارح الإمارات الموسيقية، دار الأوبرا في دبي للمرة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني يعيش حتى يومنا هذا نجاح ألبوم “عيش بشوقك” الذي يحافظ على صدارات الأسواق الموسيقية في الوطن العربي.
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