شكرا لقرائتكم "دفعة القاهرة" يثير الجدل وكاتبة المسلسل: لا أخطاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشغل مسلسل "دفعة القاهرة" حديث مواقع التواصل هذه الأيام، فبعض التعليقات أثنت على العمل واعتبرته جذابا من كل النواحي كالنص، وتسلسل الأحداث، والشخصيات والأزياء، وبعضها الآخر انتقد العمل بشدة، واعتبره مقتبسا من إحدى روايات الكاتب الراحل غازي القصيبي.

وكما يقال "لقطع الشك باليقين"، استضافت الزميلة سارة دندراوي في برنامجها "تفاعلكم" الذي يعرض على شاشة "العربية" كاتبة العمل هبة مشاري كي توضح الأمور.

وقالت هبة إنها تعتبر أن ما يجري اليوم من تفاعلات حول العمل هو ظاهرة صحية، لأن المادة الدرامية عادة مادة استهلاكية كأي مادة أخرى في الحياة، والقضية هنا قضية مذاق، ليس من الضروري أن يناسب الجميع، وهي بشكل عام مستمتعة بهذه الردود.

وعن رواية الراحل غازي القصيبي "شقة الحرية" التي اتهم العمل على أنه مقتبس منها، أكدت هبة أن التغريدات التي تكلمت عن الموضوع قد سبقت عرض العمل بأيام، ولم تأتِ بالتوازي مع بداية شهر رمضان، ما يعني أن هناك ترصدا، ومن وجهة نظرها أن ثقافة الإسقاطات المنتشرة هي السبب، وهي تأتي من ضعف بالتلقي لا أكثر، حيث هناك شريحة معينة من الجمهور لديها ضعف التلقي.

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وأضافت أن هناك فئة من الناس تتعاطى مع الأمور من منطلق السبق لا غير، دون التركيز على محتوى العمل، من مبدأ أنها قرأت تغريدة وأرادت إعادتها دون التأكد من صحتها.

وعن بعض الأخطاء التي قيل إنها وردت بالمسلسل، وذكرتها بعض التغريدات، أكدت هبة أنها ليست أخطاء، لأن الدراما هي ضرب من الخيال بالكامل، وليست قضية تأريخ، إلا أن العالم العربي ما زال يتعامل مع الموضوع الدرامي على أنه تأريخ أحداث.

وكانت هبة قد اكتفت بالرد على هذه الضجة عبر منشور في صفحتها على انستغرام، قالت فيه إن مسلسل "دفعة القاهرة" هو الأهم في مشوارها.

يذكر أن حكاية مسلسل "دفعة القاهرة" تنطلق من مصر زمن الخمسينات، ويشارك في البطولة نخبة من الفنانين.