شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام بعد 10 حلقات من هوجان: "اللى فات كوم واللى جاى كوم تانى خالص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان محمد إمام، يريد تشويق جمهوره ومتابعيه بعد انتهاء العشر حلقات الأولى من مسلسله "هوجانالذى يذاع عبر شبكة قنوات الحياة، فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، ضمن سباق دراما رمضان.

ونشر "إمام" صورة من أحدلث المسلسل، صحبها بتعليق: "اللى فات كوم واللى جاى كوم تانى خالص".



محمد إمام

مسلسل "هوجان" إنتاج شركة سنيرجى، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبرى، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد.

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ويحقق مسلسل "هوجان" نجاحا كبيرا بعد عرض 10 حلقات من أحداثه والتى امتزجت بكوميديا الفنان كريم محمود عبد العزيز، ومشاهد أكشن تم تصويرها بدقة شديدة حازت على إعجاب المشاهدين.

وكان النجم محمد إمام، أشاد بعدد من الفنانين الذين شاركوه البطولة، حيث قال عن أوس أوس: "بجد من أجدع وأطيب الناس اللى عرفتها.. أثبت للناس أن نجوم مسرح مصر مش بس كوميديانات لا دول كمان ممثلين جامدين، حورس العسل اللى مفاجئ الناس كلها السنه دى وعامل دور جامد جدا فى هوجان".

وقال إمام عن الفنانة أسماء أبو اليزيد: ""غول تمثيل.. كاريزما نادرة.. من أحلى الحاجات فى مسلسل هوجان.. بستمتع جداً وأنا بشتغل معاها.. هتبقى من أهم الممثلات اللى جم فى مصر.. نوجا أسماء أبو اليزيد".