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شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. انطلاق مهرجان السينما التونسية 10 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن مدينة الثقافة التونسية الدورة الثانية من فعاليات مهرجان السينما التونسية، والمقرر انطلاقه رسميًا مساء الإثنين 15 يونيو، ويستمر على مدار 6 أيام متتالية.
وتغلق اللجنة المننظمة للمهرجان باب التقديم للأفلام المرشحة للموسم الثانى من المهرجان مساء اليوم الأربعاء، ليتم "فلترتها" واختيار الأفلام الروائية والوثائقية التى تدخل سباق العام الحالى، بعد أصداء النجاح الجماهيرى التى لاقت الدورة الأولى فى أبريل من السنة الماضية، التى شارك خلالها 25 فيلمًا، من بينهم 17 فيلمًا روائيًا والباقى انتاجات وثائقية.
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