شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 10 من "علامة استفهام".. محمد رجب وفرقته يحيون حفلا غنائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل "علامة إستفهام، نجاح "رحاب" ميرهان حسين، فى الصلح بين "نوح الشواف" محمد رجب وشقيقه "جاسر"محمد ناصر، بعد الاشتباكات التى حدثت بينهما، وعادوا لإجراء البروفات الخاصة بفرقتهما الموسيقية داخل الغواصة كما تعودوا.

وأقام "نوح الشواف" حفلا جماهيريا على مسرح كبير أبهر المشاهدين بعزفه على آلة "الساكسفون" وتألقت فرقته أيضا المكونة من "رحاب" وشقيقه "جاسر" و"قنديل" إسلام حافظ الذى يعمل لدى عائلة الشواف فى المنزل، وقدموا خلال الحفل أغنية بإسم "ملايكة وديابة" والتى تحمل لغز هذه الحلقة.

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مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، وميرهان حسين، وهيثم أحمد زكى، وجيهان خليل، وإدوارد، ومحمود البزاوى، وعبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.