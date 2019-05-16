شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. ملك قورة تؤدى مناسك العمرة برفقة والدها: "ربنا يكتبها للجميع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الفنانة الشابة ملك قورة، مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية برفقة والدها محمد قورة.



ملك مع والدها محمد قورة

ونشرت ملك صورة لها بملابس الإحرام مع والدها من أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكى، صحبتها بتعليق: "فى مكة مع بابايا، ربنا يكتبها للجميع.. رمضان كريم".

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من ناحية أخرى طلب عدد من متابعى الفنانة الشابة بالدعاء لهم خلال أداء مناسك العمرة، متمنين عودتها بسلامة الله إلى أرض الوطن.



ملك عبر انستجرام

يذكر أن ملك قورة، ممثلة مصرية شابة، بدأت العمل فى السابعة من عمرها بمجموعة من الإعلانات مع مجموعة من المخرجين المصريين والأجانب، ثم اختيرت بعد ذلك للمشاركة فى برامج الأطفال منها برنامج (يلا بينا)، ثم بدأت بعد ذلك فى تقديم مجموعة من البرامج منها (البرامج التعليمية باللغة الإنجليزية) لطلبة المدارس على القنوات التعليمية ثم بدأت بعد ذلك فى تقديم أغانى هادفة مرتبطة بمناسبات قومية ووطنية واجتماعية.