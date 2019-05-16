محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال الفنان التونسي صابر الرباعي، أن أغنية "سيدي منصور" نقطة تحول في حياته، مشيرًا أن الأغنية تم تقديمها باللغة العربية والأسبانية وبلهجات وبلغات آخرى.
وأضاف صابر الرباعي خلال لقائه في برنامج "عايشة شو" أن أغنية "سيدي منصور"من الفلكور التونسي، مشيرا أنه له أغانً مهمة من قبل منها "عز الحبايب، ولا كلمة، وأمي".
وعن الأشياء التي ندم عليها، قال صابر الرباعي إنه ندم على تلحين أغنية "يا عروس البحر"، والتي شارك بها في مهرجان الأغنية العربية قبل عام 1997 في تونس، موضحًا ندمه على المشاركة بالأغنية في المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي: "سيدي منصور" نقطة تحول في حياتي وندمت على هذه الأغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.