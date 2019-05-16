صابر الرباعي: "سيدي منصور" نقطة تحول في حياتي وندمت على هذه الأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان التونسي صابر الرباعي، أن أغنية "سيدي منصور" نقطة تحول في حياته، مشيرًا أن الأغنية تم تقديمها باللغة العربية والأسبانية وبلهجات وبلغات آخرى.

وأضاف صابر الرباعي خلال لقائه في برنامج "عايشة شو" أن أغنية "سيدي منصور"من الفلكور التونسي، مشيرا أنه له أغانً مهمة من قبل منها "عز الحبايب، ولا كلمة، وأمي".

وعن الأشياء التي ندم عليها، قال صابر الرباعي إنه ندم على تلحين أغنية "يا عروس البحر"، والتي شارك بها في مهرجان الأغنية العربية قبل عام 1997 في تونس، موضحًا ندمه على المشاركة بالأغنية في المهرجان.