محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان شريف إدريس عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" صورة للفنان هيثم محمد يطلب فيها من جمهوره الدعاء للفنان هيثم محمد، لمروره بوعكة صحية. وكتب شريف: "دعواتكم لأخويا وصديقي وعشرة العمر هيثم محمد بالشفاء.. يارب بحق الأيام المفترجة يشفيك ويعفو عنك يا هيثم يارب، ويخليك لمراتك وبنتك". Advertisements كانت بعض التقارير الصحفية قد كشفت عن إجراء هيثم محمد لعملية استئصال الزائدة الدودية. هيثم محمد، فنان شاب، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز مسلسلاته "مبروك جالك قلق، والجماعة، وعباس الأبيض في اليوم الأسود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شريف إدريس يطلب الدعاء لهيثم محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.