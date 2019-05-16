ألغت متابعتها لأنغام وتصالحت مع شقيقتها بعد أن تبرأت منها.. حكايات أصالة مع الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

وُلدت المطربة السورية أصالة نصري في 15 مايو 1969، في مدينة دمشق، ونشأت بالتحديد في حي أبو رمانة، والدها هو الفنان مصطفى نصري" وعائلتها تتكون من 4 أخوة هم: "أماني، أيهم، ريم الذي احترفت الغناء، وأنس".

وأصالة نصري، واحدة من أهم الأصوات العربية، وواحدة من أكثر الفنانات إثارة للجدل بأزماتها الكثيرة، التي سرعان ما تنتهي بالتصالح، بسبب طيبة قلبها، كما صرحت هي.

وأزمات أصالة لم يكن حصرها في موضوع واحد، منها أزمات قديمة خاصة تلك التي نشبت مع اندلاع الثورة السورية، وأزمات حديثة أو انتهت مؤخرا، وهو ما نرصده في التقرير التالي..

-أزمة ريم نصري

خلاف كبير نشب بين أصالة نصري وشقيقتها ريم، بسبب اعتراض كل منهما على الأوضاع السياسية في سوريا، وتطور ذلك فيما بعد من خلاف رأي إلى خلاف شخصي وأسرى بين الشقيقتين، وتطور الأمر بين أصالة وريم، بعد أن وجهت الأخيرة تعليقا للأولى قائلة: "أختك سابقا السورية ريم مصطفى نصري".

وكانت آخر محطات الخلاف هجوما عنيفا من ريم على أصالة بسبب دفاع الأخيرة عن المطرب المغربي سعد لمجرد، بعد اتهامه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية وسُجن بسببها في باريس، الأمر الذي ترتب عليه رد أعنف من أصالة التي اتهمت شقيقتها بأنها تبحث عن بقعة ضوء خلفها.

وتصالحت الفنانة أصالة نصري مع شقيقتها ريم نصري، حيث جمعتهما جلسة خاصة في منزل شقيقيهما أنس نصري بمناسبة عيد ميلاد ريم، وكشف أنس عن مجموعة من الصور واللقطات الخاصة التي جمعت العائلة بالكامل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتظهر فيه شقيقتاه النجمتان أصالة نصري وريم نصري، وهما تتناولان الطعام مع الأسرة، بعد جلسة التصالح التي حدثت بينهما إثر خلاف وهجوم امتد لسنوات.

أصالة في قناة TeN

أزمة أنغام

شنت أصالة نصري، هجوما شرسا على صديقتها السابقة، المطربة أنغام، بسبب أزمة زواجها من الموزع أحمد إبراهيم.

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وتحدثت أصالة نصري، في برنامج "عايشة شو"، عن طبيعة الخلاف بينها وبين أنغام قائلة: "هناك أشخاص يكونوا شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال، صداقتي بها انتهت، ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك التصرفات من أي شخص إطلاقا، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه".

وتفاصيل الخلاف أن الموزع أحمد إبراهيم كان متزوج من ياسمين عيسى ابن شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة، ثم ستزوج من الفنانة أنغام، الأمر الذي جعل أصالة تأخذ صف ياسمين عيسى وتقطع علاقتها بأنغام نهائيًا.

أزمة أنغام

أزمتها مع دريد لحام

نشرت الفنانة أصالة نصري على حسابها على "إنستجرام" رسالة اعتذار موجهة إلى الفنان دريد لحام أعربت فيها عن أسفها لما بدر منها تجاه الممثل القدير في بدايات الأزمة السورية.

كتبت أصالة في رسالة الاعتذار المرفقة بصورة للفنان دريد لحام: "أنا آسفة على ما بدر مني تجاهك والدي الغالي وعمي القدير دريد لحام الفنان القدير، والدي نعم أنا لا أتفق معك فيما أنت تؤمن به تجاه وطني ووطنك سوريا.. ولكنك صاحب فضل كبير علي وإن تناسيته في بداية الخلاف فأنا لا أنساه، لا تتخيل كم أشتاق إلى حضنك وإليك وأنت تسمعني أغني .. واحدة من أهم أمنياتي أن ألتقيك وأن تعود أحاديثنا بسيطة طيبة عميقة بريئة .. تحت سقف الفن والمحبة بعيدا عن الخلاف والاختلاف فالذي يجمعنا أبقى وأرقى من ذاك الذي فرقنا".

تجدر الإشارة إلى أن دريد لحام سبق وتجاهل أصالة عندما سُئل عنها في مقابلة عام 2013، حيث أنكر معرفته بها قائلاً: "من هي أصالة؟ لا أعرفها"، واستدرك الموقف قائلاً: "آه المغنية! صوتها جميل، ولكنها أخطأت لأنها تريد أن يكون كل السوريين مثلها".

أزمة أحلام

الخلاف بين أحلام وأصالة لا ينتهي ولا يعرف سببه على وجه الدقة، وكشفت الفنانة أحلام عن خلافها مع أصالة، وقالت إنها لا تنتظر منها أو من غيرها رد، وإن أصلا ظلمتها، وأكدت أحلام أنها تحترم وتقدر أصالة حتى تعتذر عن ظلمها لها.

من جانبها ردت أصالة على كلام أحلام عنها عبر حسابها على "تويتر" وطلبت أصالة من أحلام بأن تجعل الخلافات بينهما فقط، دون الكشف عنها، وإن إحداهما لم تظلم الأخرى، لأنهما "كبار"، كما ناشدت وترجت أصالة من أحلام أن تسامحها خاصة بسبب حلول شهر رمضان.

وفي نهاية الحديث قالت أصالة لأحلام: " لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم، خلص ياحلّومة وحياة تاجك خلاص"، ويبدو أن حديث أصالة عن تاج أحلام لم يلقى إعجاب الإخيرة، فغردت أكثر من تغريدة قائلة:"نعم ؟؟؟ في كلامي شي ضايقك لما كتبت هالتغريدة قلت مش بنتظر منها ولا من أي حد شكر وقلت كلام طيب عنك وإنتي طلمتيني والظلم ظلمات، ونقطة وشدخل تاجي يا أصولة"، لم ترد أصالة، فكتبت أحلام مرة أخرى" وش فيه تاجي يا أصالة".