"كل سنة وإنتي العيد يا بنت الأكابر".. هكذا احتفل النجوم بعيد ميلاد أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل الفنانة أصالة نصري اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الخمسين، وسط أهلها ومحبيها وأصدقائها وجمهورها الذي لم يتوقف عن تهنئتها طوال اليوم، وحرص عدد من الفنانين على تهنئة أصالة بعيد ميلادها.

ونرصد لكم في هذا التقرير كيف هنأ النجوم أصالة بعيد ميلادها:

ريم نصري



نشرت ريم نصري، شقيقة الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة الفنانة أصالة، وعلقت عليها: "كل عام وأنت القلب الكبير اللي بيسعد الكل أصولتي الله يسعد قلبك على طول، بحبك".

ياسمين عيسى:



ونشرت ياسمين عيسى ابنة شقيقة طارق العريان زوج أصالة، وطليقة الموزع الموسيقى أحمد إبراهم، صورة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها: "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي الغالية".

Advertisements

نجوى كرم

نشرت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر"، تغريدة كتبت فيها: "أصولة عقبال العمر الطويل، إنتي العيد وعيدك عيد الكل".

نيشان

ونشر الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة كتبت فيها: "كلّ عام والمحبّة تجمعنا، كلّ عام والنّجاح ثالثنا، تستأهلين أعوام حبٍّ أمّ شام الغالية"، وردت أصالة عليه قائلة:"من حسن حظّي أنّي وثّقت مراحل نضجي معك، وقد كنت لي (وستبقى)، خير من يسأل عنّ كوامني، وأطيب من يقسو، وأبرئ من يُخطئ، دائماً معاً لأنّنا نتشارك الحلم والاستمتاع بالطريق إليه، ولك منّي دائماً محبّتي".

محمود الخيامي

ونشر الملحن محمود الخيامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة قال فيها: "أخت وصديقة وشريكة نجاح أسطورة فنية معاصرة، كل سنة وأنتي طيبة ومبسوطة ومرتاحة وناجحة وأهلك وحبايبك حواليكي، عقبال ١٠٠ سنة يا بنت الأكابر".

مي فاروق

ووجهت مي فاروق رسالة لأصالة لهذه المناسبة، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وكتبت لها: "حبيبتي الغالية على قلبي كل سنة وأنتي طيبة وسعيدة ومتألقة كعادتك ياطيبة القلب وراقية الصوت يا أصوله الغالي"