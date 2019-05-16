ملك قورة تؤدي مناسك العمرة مع والدها.. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ملك قورة صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء أدائها مناسك العمرة. وظهرت ملك بملابس الإحرام أمام الكعبة الشريفة، وعلقت: " في مكة مع بابايا، ربنا يكتبها للجميع ، رمضان كريم". يذكر أن ملك قورة تشارك بعملين في السباق الرمضاني الحالي، مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة كريم عفيفي، نرمين ماهر.

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