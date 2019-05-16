ريهام سعيد لريم البارودي: " ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة تجمعها بصديقتها الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارفقت "ريهام" رسالة مع الصورة، وقالت: " بقابل ناس كتير وبتعرف على ناس كتير كل يوم بيعدي بعرف أن إنتي صاحبة حقيقية مش فيك مش بتعملي لمصلحتك، اد إيه الناس وحشه. بيقولوا حقك رجع لك أنا مش شايفة كده، أنا شايفة أنك إنتي ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت ده".

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وتابعت ريهام: " والمفروض تزعلي من نفسك مش من حد، أهو درس و كلنا بنتعلم، صاحبتي كان ليكي حق، الحدق يفهم كان ليكي حق في إيه".

يذكر أن ريم البارودي كانت محور للحديث خلال حلقة سمية الخشاب اليوم في برنامج "شيخ الحارة".