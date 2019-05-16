بالصور: أول رد من منة فضالي بعد الهجوم عليها لظهورها وهي تدخن الشيشة برمضان

خرجت الفنانة المصرية منة فضالي عن صمتها؛ لترد على موجة الانتقادات التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور لها وهي تدخن الشيشة أثناء إحدى سهراتها الرمضانية.

واستنكرت ”منة“ تطاول بعض المعلقين عليها وشتمها بسبب تدخينها ”الشيشة“، مشيرة إلى أن ذلك حرية شخصية، ولا يحق لأحد التدخل فيها.

وقالت الفنانة المصرية ، في تصريحات إعلامية إن الجمهور من حقه أن ينتقد أعمالها الفنية الموجهة إليه وتستقبل ذلك بصدر رحب، لكنها ترفض تدخله في أمورها وحياتها الشخصية.

وعن حقيقة الصورة قالت إن لها أصدقاء مثل أي فتاة في سنها وتخرج معهم وتسهر كل فترة في أحد الأماكن قائلة: ”طالما أنني لا أضر أحدًا، فليس من حق أي شخص أن يحاسبني“.

وأشارت إلى أن المجتمع أصبح الآن منفتحًا ويستوعب الجميع والحريات الشخصية مكفولة لكل شخص في مصر.