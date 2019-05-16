فن ومشاهير

مصطفى خاطر مُهدد بقطع يده في طلقة حظ

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تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل طلقة حظ، بالهجوم على عبد الصبور وصديقه عباس أثناء ترحيلهم من المحكمة، من قبل بدو، وأخذوهم معهم، ويقوم المعلم بليلة وهو إبن زعيم العصابة، بقتل أشخاص كثيرون، في الطريق، بسبب عصبيته.

ويأتي خطف عبد الصبور وعباس، لأن هناك خزنة تٌفتح ببصمة يد عبد الصبور، وتتواجد هذه الخزنة، في سويسرا ويريدون قطع يده، وتعلم زوجة عبد الصبور بهروبه وينتشر الخبر في الإعلام.

ويقوم عباس وعبد الصبور "بتسخين" بليلة على والده،

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فيقوم بقتله، وتقوم العصابة كلها بقت بعضها، وفي نهاية الحلقة تقول السيدة التي تجسد دورها الفنانة إيمي، لصديقتهاإن لم تقوم بكل ذلك وتقتل صديقتها دون أن تستفيد ولابد أن توصل إلى الخزنة قبلهم.

والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، محمد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.

 

 

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