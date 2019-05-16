مصطفى خاطر مُهدد بقطع يده في طلقة حظ

تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل طلقة حظ، بالهجوم على عبد الصبور وصديقه عباس أثناء ترحيلهم من المحكمة، من قبل بدو، وأخذوهم معهم، ويقوم المعلم بليلة وهو إبن زعيم العصابة، بقتل أشخاص كثيرون، في الطريق، بسبب عصبيته.
ويأتي خطف عبد الصبور وعباس، لأن هناك خزنة تٌفتح ببصمة يد عبد الصبور، وتتواجد هذه الخزنة، في سويسرا ويريدون قطع يده، وتعلم زوجة عبد الصبور بهروبه وينتشر الخبر في الإعلام.
ويقوم عباس وعبد الصبور "بتسخين" بليلة على والده،
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، محمد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.
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