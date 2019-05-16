ملخص الأسبوع الأول لمسلسل علي ربيع "فكرة بمليون جنيه"

تدور أحداث مسلسل فكرة بمليون جنيه، للفنان علي ربيع، حول شخص يدعى علاء الدين يحلم بتنفيذ مشروعه الكبير وهو صنع سيارة تعمل بالكهرباء، واستخدام الطاقة الشمسية، وتصدير الكهرباء للخارج، ولكنه لا يمتلك الأموال لتحقيق حلمه، وهنا يفكر في خطة من أجل كسب الأموال وتحقيق حلمه.

يقتحم أستوديو تصوير برنامج يحدث في مصر، ويطلب من المذيع أن يدعمه في تبرع المواطنين له كل شخص بجنيه فقط، وبذلك

يكسب الأموال التي يحقق بها حلمه واعدًا الجمهور بخدمتهم وخدمة البلد، وبالفعل يقوم علاء من نومة وتبعث له الشركة رسالة بأنه يمتلك مليون جنيه، تبرعات من المواطنين، وهنا يفكر علاء الدين في تنفيذ مشروعه ولكن تواجهه عواقب كثيرة.

يبدأ جميع جيرانه وأصدقائه تمثيل دور أنهم يحبونه وذلك بعد امتلاكه لأموال كثيرة، ويتقدم الكثير من

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الأشخاص لخطبة أخته شيماء " سهر الصايغ" ولكنهم ليس حبًا فيها بل طمع بأموال أخيها، وفي النهاية يتقدم لها ابن خالتها وصديق أخيها ولأنها تحلم بالإرتباط كغيرها من الفتيات توافق ولكن أخيها يرفض.

يسود على حلقات المسلسل الكوميديا الساخرة من قبل علاء الدين وأسرته" صابرين، صلاح عبد الله، سهر الصايغ" .

يتم سرقة أموال علاء الدين أكثر من مرة في المسلسل ويستردها، إلى أن يتم تنفيذ مشروعه ويصنع بداية السيارة الكهربائية، ويقوم بعض من الأشخاص المجهولين، بتفجير مشروع علاء الدين، والذي وضع فيه كافة أمواله.

يتبع....