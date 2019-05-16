ردت الفنانة سمية الخشاب ، علي إتهام طليقها المطرب أحمد سعد لها ، بأنها قامت بسرقة لحن أغنية "قلبي يا ناس".
وأضافت "الخشاب"، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"المذاع علي فضائية "القاهرة و الناس "، أنها من قامت بتأليف كلمات الأغنية و بتلحينها ، ولكن أحمد سعد
وقالت "الخشاب " ، :" الأغنية كلامها فكرتي و ألحاني هو بس ساعدني فيها ، و إختارت أكتب علي اللحن سوكة ، لآني قولت بدل ما يبقي مكتوب غناء و ألحان سمية الخشاب".
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد بشأن "قلبي يا ناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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