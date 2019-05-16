بالفيديو.. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد بشأن "قلبي يا ناس"

ردت الفنانة سمية الخشاب ، علي إتهام طليقها المطرب أحمد سعد لها ، بأنها قامت بسرقة لحن أغنية "قلبي يا ناس".

وأضافت "الخشاب"، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة

"المذاع علي فضائية "القاهرة و الناس "، أنها من قامت بتأليف كلمات الأغنية و بتلحينها ، ولكن أحمد سعدساعدها فقط.

وقالت "الخشاب " ، :" الأغنية كلامها فكرتي و ألحاني هو بس ساعدني فيها ، و إختارت أكتب علي اللحن سوكة ، لآني قولت بدل ما يبقي مكتوب غناء و ألحان سمية الخشاب".

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