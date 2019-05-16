في الواد سيد الشحات.. أحمد فهمي في مهمة لتجميع 6 مليون دولار خوفا من القتل

تتوالى الأحداث في مسلسل الواد سيد الشحات، في إطار كوميدي، فمع مرور 10 حلقات، يواصل سيد الذي يقوم بدوره الفنان أحمد فهمي، وزوجته ريتاج، التي تقوم بدورها الفنانة هنا الزاهد، العمل على تجميع مبلغ 6 مليون دولار، للمعلم عبده السحاوي، الذي جاء إليهم في الحلقة الأولى من المسلسل، وهددهم بالقتل.

وكان إخوة سيد قد أخذوا هذا المبلغ، فيذهب سيد إلى أخوه فخر الذي يجسد دوره الفنان محمد

عبد الرحمن، ليسأله عن هذه الفلوس، فيقول له أنه منحها لخطيبته، التي تزوجت من مهراجا هندي، ويبدأ سيد وريتاج وفخر، مهمة تجميع المبلغ خوفا من القتل، فيرسمون خطة ويصبحوا هنود للدخول إلى المهراجا ويسرقون جوهرة منه.

وخلال الأحداث يعودون بالزمن إلى عصر الفراعنة، ثم يعودون إلى الزمن الحالي، ويقابلون والدهم صدفة، الذي يخبرهم بأن الأموال

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التي كانت معه أخذته سيدة، تتوهم أنه في زمن التسعينيات، فيتقمصون أنهم في هذا الزمن، ثم يجدوا أختهم ويحاولون معرفة مكان الفلوس التي أخذتها إلا أنهم يكتشفون أنها ملبوسة من عفريت.

ويدخل سيد وفخر إلى عالم الجن لاخراجه منها، وينجحون في ذلك، إلا أنه بعد معرفة مكان الفلوس منها، يسرقها والدهم ويهرب، وستشهد الحلقات المقبلة، استكمال المغامرات، لتجميع أموال السحاوي.

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.