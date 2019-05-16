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سامي مغاوري يسرق أحمد فهمي في الواد سيد الشحات

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يواصل سيد وفخر في الحلقة التاسعة من مسلسل الواد سيد الشحات، محاولة إخراج العفريت خالد الذي "يلبس" أختهم من أجل معرفة مكان الأموال منها فيما بعد، لأخذها وإعادة إلى السحاوي، قبل أن ينفذ تهديده بقتلهم.

وتحاول ريتاج مع أختهم لمعرفة مكان "الفلوس" واستدراجها، وكلما همت أختهم لإخبارها تحدث بدلا عنها

العفريت، ويهدد ريتاج ويقول لها أن تتركه حبيبته، ولا تسألها عن شيء، فتخاف ريتاج مما يحدث.

وينجح سيد وفخر في الأخير في إخراج العفريت، ويتركون عالم الجن، ويعودون إلى الزمن الحالي، ويتمكنوا من معرفة مكان الفلوس، ولكن ترفض أن تعطيها

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أختهم لهم، وتقول أنها إن أعطيتهم فستعطيهم الربع منها فقط، وفي هذه الأثناء يدخل والدهم الذي يجسد دوره سامي المغاوري، ويعنفهم ويطالبهم بالاحترام له، وأن يعطوه ظهورهم ووجوههم في الأرض، وأثناء ذلك يأخذ شنطة الفلوس ويتركهم.  

 والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.

 

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