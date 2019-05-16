صناع مملكة الغجر يكشفون حقيقة وفاة فيفي عبده في الحلقة العاشرة

تواصل الفنانة فيفي عبده، تصوير دورها في مسلسل "مملكة الغجر"، الذي يعرض حاليا على عدد من القنوات المصرية والعربية.

نفت الفنانة فيفي عبده، في تصريحات صحفية، ماتردد حول انتهاء شخصية "نعمة" التي تجسدها في المسلسل مع الحلقة العاشرة من أحداث العمل.

أكدت فيفي أنها ما زالت تصور دورها حاليا، وتبقى لها يومًا واحدًا فقط تصوير وتنتهي منه كاملا.

قال الكاتب محمد الغيطي، إنه لاصحة لما تردد حول موت شخصية

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"نعمة" التي تجسدها الفنانة فيفي عبده، في الحلقة العاشرة، مؤكدا أن شخصيتها موجودة في أحداث المسلسل بشكل يومي وحتى الحلقة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشخصية محورية وتحمل مفاجأة قوية في الحلقة الأخيرة.

كان مسلسل مملكة الغجر، قد حقق نسب مشاهدة عالية في الدول العربية التي يعرض على بعض شاشاتها، فهو يعرض على قنوات الرشيد

العراقية وال بي سي اللبنانية وقناة روتانا دراما، بالإضافة إلى عدد من القنوات المصرية، كما تصدر مؤشرات البحث في لبنان والعراق ومصر.

يذكر أن مسلسل مملكة الغجر يتناول حياة الغجر بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.