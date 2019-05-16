فن ومشاهير

عصام سرحان نجم برنامج ذا فويس يزور الأهرامات وخان الخليلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بدأ الفنان المغربي عصام سرحان نجم برنامج ذا فويس جولته الفنية والسياحية في مصر، التي يزورها لأول مرة.

 

زار سرحان منطقة الأهرامات ومصر القديمة الحسين وخان الخليلي بالقاهرة، واختتم بجولة فنية، وعقد جلسات عمل مع الشاعر الكبير ناصر الجيل والملحن محمد مصطفي

والموزع الموسيقي محمد همام والمخرج د. عبدالله فضل رئيس مجلس ادارة شركة موشن كير للإنتاج الفني والتي أبرمت تعاقد معه لمدة ثلاث سنوات للإنتاج أعمال فنية له وإدارة أعماله وحفلاته في مصر
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
وخارج مصر.

 

Advertisements

أسفر التعاقد عن انتاج أول عمل فني له وهو أغنية سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، اخراج فضل اللعبودي باللهجة المصرية كلمات ناصر الجيل ولحن محمد مصطفي وتوزيع محمد همام ويتم تسجيلها وستعرض خلال الأيام القادمة على القنوات الفضائية.

 

أعرب عصام سرحان عة سعادته بتلك الأغنية التي تعد مفاجأة لجمهوره من كل أنحاء الوطن العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عصام سرحان نجم برنامج ذا فويس يزور الأهرامات وخان الخليلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا