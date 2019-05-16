عصام سرحان نجم برنامج ذا فويس يزور الأهرامات وخان الخليلي

بدأ الفنان المغربي عصام سرحان نجم برنامج ذا فويس جولته الفنية والسياحية في مصر، التي يزورها لأول مرة.

زار سرحان منطقة الأهرامات ومصر القديمة الحسين وخان الخليلي بالقاهرة، واختتم بجولة فنية، وعقد جلسات عمل مع الشاعر الكبير ناصر الجيل والملحن محمد مصطفي

والموزع الموسيقي محمد همام والمخرج د. عبدالله فضل رئيس مجلس ادارة شركة موشن كير للإنتاج الفني والتي أبرمت تعاقد معه لمدة ثلاث سنوات للإنتاج أعمال فنية له وإدارة أعماله وحفلاته في مصروخارج مصر.

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أسفر التعاقد عن انتاج أول عمل فني له وهو أغنية سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، اخراج فضل اللعبودي باللهجة المصرية كلمات ناصر الجيل ولحن محمد مصطفي وتوزيع محمد همام ويتم تسجيلها وستعرض خلال الأيام القادمة على القنوات الفضائية.

أعرب عصام سرحان عة سعادته بتلك الأغنية التي تعد مفاجأة لجمهوره من كل أنحاء الوطن العربي.