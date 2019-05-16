مقتل ريهام عبد الغفور واتهام أحمد صلاح السعدني أبرز أحداث "زي الشمس"

تدور أحداث مسلسل زي الشمس للنجوم ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني وسوسن بدر، حول مقتل فريدة " ريهام عبد الغفور" مما يجعل شقيقتها نور " دينا الشربيني" تترك عملها في لندن وتعود إلى مصر من أجل معرفة ما الذي حدث لأختها، وفي البداية كانت فريدة متغيبة عن المنزل وتأتي نور من أجل العثور على أختها، إلا أنه وبعد أيام عثر على فريدة ملقاة في النيل وسيارتها بعيدة عن مكان الحادث، وهنا انهارت نور لموت أختها والتي تحبها كثيرًا، ولكن زواجها في الماضي من خطيبها عمر " أحمد صلاح السعدني" هو ما جعلهم يبتعدون عن بعض، وجعل نور تخاصم أختها فريدة لخيانتها مع خطيبها، ولذلك سافرت بعيدًا ولم ترجع إلا بعد سنوات طويلة لمدة ١٢ عاما بعد إخبار والدتها باختفاء شقيقتها.

وبعد تحريات اكتشفت نور أن أختها كانت تعالج نفسيًا قبل موتها بسنتين، وذلك بسبب عدم استطاعتها النوم فضلًا عن مشاكلها مع طليقها عمر بسبب إرادته لأخذه

الأولاد منها، لأنها لا تصلح أن تكون أم ولم تربي أولادها بشكل صحيح، فهى دائمة السهر والخروج مع شباب والرقص في " الديسكو" فضلًا عن تدخينها، كل ذلك ضغط على فريدة نفسيًا، وهنا يعتقد دكتورها أنها انتحرت والحادث ليس طبيعي.

تحاول نور التقرب من أولاد أختها وحل مشاكلهم، ويجئ مصطفى صديقها وشريكها بالعمل في لندن من أجل الوقوف معها في أزمتها، ولكن ذلك لم يعجب عمر فهو ما زال يحب فريدة ويبدو أنه يغار عليها، ويتعامل الأولاد مع أبيهم عمر بقسوة شديدة وصراخ دائم وتستغرب نور من معاملة الأولاد لوالدهم وايضًا مصطفى فهما يشعران أن هناك خطأ ما من أجل ما يحدث أمامهم، ولكن مصطفى يحتل مكانة متميزة بين الأولاد فهم يحبونه وينصتون له على عكس ما يحدث مع والدهم.

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تخرج نتيجة الطب الشرعي وتؤكد

على أن فريدة توفت مقتولة وهناك شبهة جنائية في موتها، وتنهار نور وتحاول أن تعرف من فعل بأختها ذلك، وأثناء دفن جثمان أختها تتعرف على شخص كانت قد رأته يراقبهم بالليل من خارج منزلهم، وهنا تعرفت عليه وجرت ورائه ولكنه هرب بدراجته البخارية ولم تلحقه، ويجري ورائها الظابط حسن صديقهم والمسئول عن قضية أختها، وعمر طليق أختها وخطيبها السابق، ومصطفى صديقها وزميلها بالعمل في لندن، وتخبرهم أن ذلك الشخص يراقبهم بالليل من خارج المنزل وقد رأته كثيرًا، وهنا يأخذ الظابط حسن رقم الموتوسيكل ليعرف من ذلك الشاب وعلاقته بفريدة.

يظهر الفنان جمال سليمان في دفنة فريدة، ولا يتضح دوره في المسلسل حتى الآن. تحقق النيابة مع كل من له علاقة بفريدة، وأثناء التحقيق مع عمر يكذب عن جوابه أنه وقت وقوع الحادث كان في الإسكندرية وهو كان في القاهرة من أجل رؤية فريدة فقد طلبته لأمر ضروري وبعد مجيئه بعثت له رسالة بأنها لم تستطيع مقابلته ولم يذكر ذلك في التحقيق خوفًا من اتهامه بقتلها، ولكنه اعترف لنور وأمرته أن يغير أقواله وأن ذلك في صالحه، وبالفعل يذهب عمر ويغير أقواله ولكن وكيل النيابة يشك في أمره ويقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

يتبع..